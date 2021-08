Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni del Consiglio europeo arrivavano in contemporanea con la ratifica della candidatura dell'attuale capo dello stato, Daniel Ortega, per le elezioni presidenziali in programma il prossimo 7 novembre. La moglie di Ortega, Rosario Murillo, è stata nuovamente indicata come vice. "Il Congresso del Fronte sandinista di liberazione nazionale ha ratificato all'unanimità la candidatura per le elezioni del 7 novembre del presidente, Daniel Ortega, e della vice presidente, Rosario Murillo", ha riferito l'emittente "La Primerisima". Si tratta della seconda volta che Ortega e Murillo saranno candidati insieme, dopo le elezioni presidenziali del 2016 in cui hanno prevalso con oltre il 72 per cento delle preferenze. (segue) (Nys)