Brasile: Bolsonaro insulta il presidente del Tribunale supremo elettorale (3)

- A causa delle numerose accuse lanciate senza fornire prove, Bolsonaro è stato inserito nel registro degli indagati dell'inchiesta "fake news" aperta presso la Corte suprema federale (Sft) nel 2019 e condotta dal giudice Alexandre de Moraes. Su Bolsonaro pende inoltre un'inchiesta avviata questa settimana presso la Corte suprema su sollecitazione proprio del Tribunale supremo elettorale (Tse) guidato da Barroso. L'indagine in questione prende spunto anche in questo caso dalle affermazioni con cui il presidente ha attaccato il sistema elettorale elettronico mettendone in dubbio la trasparenza ed efficacia occasionando un danno alla credibilità dell'intero sistema democratico. (segue) (Brb)