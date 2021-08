Business news: Kaellenius (Daimler), passaggio all'elettrico ci costerà dei posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio all'elettromobilità costerà dei posti di lavoro alla casa automobilistica tedesca Daimler. Lo ha detto il presidente del gruppo automobilistico di Stoccarda, Ola Kaellenius, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “Die Welt”. "Bisogna anche essere onesti con le persone: assemblare un motore a combustione interna comporta più lavoro che costruirne uno elettrico", ha detto Kaellenius. "Anche se costruissimo noi stessi l'intera trasmissione elettrica, potremo garantire un posto di lavoro a meno persone entro la fine del decennio", ha aggiunto il dirigente. Secondo Kaellenius, tuttavia, ci sono anche nuovi posti di lavoro, soprattutto per personale qualificato, che potrebbero emergere dal passaggio all’elettromobilità. Anche il sindacato dei lavoratori di Daimler sostiene la trasformazione del gruppo automobilistico. "Non si può nuotare contro corrente quando il mondo intero spinge per i motori elettrici a batteria", ha affermato il rappresentante dei lavoratori, Michael Brecht. Tuttavia, ci sono anche dubbi relativi alla forza lavoro sul corso puramente elettrico del Gruppo e sull'imminente conclusione delle linee di produzione dei modelli del motore a combustione interna. (Geb)