Business news: Berkeley Research Group punta il fondo che possiede la società israeliana Nso

- La società di consulenza Berkeley Research Group (Brg) starebbe per assumere il controllo del fondo di private equity Novalpina Capital che possiede Nso, l’azienda israeliana produttrice dello spyware Pegasus. È quanto riferisce il “Financial Times”, secondo cui tale mossa darebbe alla società californiana una parola importante sul futuro di Nso. Gli investitori di Novalpina Capital, che ha acquistato la società di sorveglianza nel 2019, il mese scorso hanno estromesso la società dal controllo del proprio fondo a causa di una disputa fra i suoi co-fondatori. I maggiori investitori del fondo da un miliardo di euro hanno ora scelto Brg per sostituire Novalpina, secondo quanto riferito da due fonti a conoscenza della questione, anche se la decisione non è ancora stata formalmente approvata e gli investitori avranno tempo sino al 6 agosto per votare la nomina. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, Brg avrebbe il mandato di sciogliere il fondo di Novalpina e restituire il denaro agli investitori vendendo le tre società di sua proprietà, tra cui Nso, al prezzo più alto possibile. (Rel)