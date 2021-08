Business news: Spagna, aziende in ripresa dopo crisi Covid, nel primo semestre ricavi per 30,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole si stanno gradualmente riprendendo dopo la pandemia di Covid-19. Il bilancio dei risultati semestrali presentati questa settimana dalla maggior parte delle società spagnole quotate è risultato positivo. Secondo “El Pais”, nonostante il primo trimestre dell'anno non sia andato come previsto, a causa dei ritardi con le vaccinazioni, il bilancio semestrale fa ben sperare. In particolare, l'utile aggregato delle imprese tra gennaio e giugno è stato di 30,3 miliardi di euro, a fronte delle perdite di 14,1 miliardi conteggiate nello stesso periodo dell'anno precedente. La ripresa si vede dai resoconti societari: le vendite sono forse il miglior termometro perché, dopo aver applicato vere e proprie "economie di guerra" nei mesi più duri della pandemia, tutte le aziende hanno bisogno di registrare una crescita nei propri ricavi o, nel peggiore dei casi, quantomeno di interrompere la tendenza al ribasso. In questo senso, il fatturato aggregato delle società quotate spagnole è stato di 230,6 miliardi di euro, cifra che rappresenta il 5,63 per cento in più rispetto al primo semestre del 2020. (Spm)