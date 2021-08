Business news: banca Hsbc, crescita profitto a 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituto di credito Hsbc ha dichiarato che pagherà un dividendo provvisorio dopo che il suo profitto ante imposte è cresciuto di oltre quattro volte a 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre. La banca europea ha riscontrato una prospettiva economica in miglioramento poiché ha continuato a cancellare gli accantonamenti stanziati per coprire le perdite accumulate durante la fase più acuta della pandemia di coronavirus che ha colpito duramente le sue performance nel 2020. I dati del secondo trimestre superano le stime degli analisti, che aveva previsto un reddito di circa 3,7 miliardi di dollari, nonostante un leggero calo delle entrate. La banca ha anche incrementato gli investimenti, in particolare attraverso un piano da 6 miliardi di dollari per far crescere la sua attività in Asia. I ricavi sono stati di 12,6 miliardi di dollari per il trimestre, in calo rispetto ai 13,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. "Si tratta di risultati positivi che riflettono il ritorno alla crescita nei nostri mercati principali e un notevole progresso nell'esecuzione della nostra strategia", ha affermato l'amministratore delegato di Hsbc, Noel Quinn. "Siamo stati redditizi in ogni regione nella prima metà dell'anno, sostenuti dal rilascio degli accantonamenti per perdite su crediti previsti", ha aggiunto Quinn. (Rel)