Business news: Russia, entro 2030 il 10 per cento della produzione sarà elettrica

- Il ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa prevede che il 10 per cento di tutte le auto prodotte in Russia entro il 2030 sarà elettrico. Lo ha affermato il titolare del dicastero, Denis Manturov, in un’intervista all’emittente “Rbk Tv”. "Prevediamo che entro il 2030 raggiungeremo una quota del 10 per cento del volume di produzione totale che sarà rappresentato da auto e veicoli elettrici", ha affermato Manturov. (Rum)