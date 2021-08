© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio voto convinto a Giuseppe Conte è un atto pressoché dovuto per l'equilibrio e la professionalità sinora dimostrati e per la capacità di trovare sempre un giusto punto di caduta tra esigenze tecniche e visione politica". Lo scrive su Twitter il senatore M5s, capogruppo in commissione Lavoro, Iunio Valerio Romano. (Rin)