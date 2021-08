Campidoglio: Gualtieri, mancata relazione di fine mandato a Corte conti epilogo di 5 anni di nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che casa di vetro e trasparenza come ci siamo sentiti dire per anni dalla sindaca. Non ci sono più parole per descrivere sciatteria e incapacità di questa amministrazione comunale". Lo dichiara Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per il centro sinistra. "La mancata pubblicazione della relazione di fine mandato alla Corte dei Conti - aggiunge - è gravissima dal punto di vista amministrativo ma è forse la giusta conclusione da quello politico: cinque anni di nulla conclusi nel nulla. Per fortuna questa agonia sta per finire".(Com)