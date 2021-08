Brasile: commissione Camera boccia legge per introdurre prova di voto stampata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione speciale sulla riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati del Brasile ha bocciato la proposta di legge di modifica della Costituzione (Pec) che prevedeva la modifica del funzionamento delle urne elettroniche e del conteggio delle preferenze. Il voto contrario per 23 a 11 è vista come una sconfitta politica per il presidente Bolsonaro, tra i fautori della proposta. La legge, così come presentata dal deputato Bia Kicis, prevedeva che al termine delle operazioni di voto presso l'urna elettronica, ciascun elettore ottenesse una prova stampata del voto espresso e che questa venisse poi scrutinata all'interno delle sezioni elettorali. Attualmente i cittadini esprimono il proprio voto in urne elettroniche che 'registrano' e memorizzano' le preferenze. I dati di ciascuna urna vengono poi contabilizzati singolarmente e poi riuniti con quelli provenienti dalle altre urne. Nonostante il voto contrario in commissione i partiti sostenitori della riforma potrebbero convincere il presidente della Camera, Arthur Lira, a mettere la votazione nell'agenda dell'aula. (segue) (Brb)