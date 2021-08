Brasile: commissione Camera boccia legge per introdurre prova di voto stampata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di cambiare la legge avviene in parallelo con l'azione politico-mediatica portata avanti da Bolsonaro, da mesi coinvolto in una battaglia di discredito contro il sistema elettorale in vigore. Bolsonaro ha sostenuto infatti con sempre maggior vigore che le urne elettroniche, utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata denunciata alcuna irregolarità, offrirebbero un rischio per le prossime elezioni. Il presidente, la settimana scorsa, aveva promesso di esibire in diretta sui canali social e su "Tv Brasil" le prove a sostegno della sua tesi, salvo poi ammettere di possedere solo "indizi". Nel corso della diretta di due ore, il capo dello Stato ha invece mostrato spezzoni di video già circolanti sulla rete e più volte contraddetti dalle autorità, considerati "fake news". (segue) (Brb)