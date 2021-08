Yemen: Usa accolgono con favore nomina Grundberg a inviato speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente la nomina di Hans Grundberg come nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen. Lo afferma in una nota il segretario di Stato Antony Blinken, secondo cui il diplomatico svedese “porterà una considerevole esperienza sullo Yemen e sulla regione” e Washington non vede l’ora di collaborare per arrivare a una soluzione durevole al conflitto. “Ora è tempo per la pace. Sette anni di guerra e di instabilità hanno devastato l’economia dello Yemen e hanno eroso i servizi più basici, portando a una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. C’è un consenso internazionale e regionale senza precedenti sulla necessità di porre fine all’offensiva degli Houthi su Marib e agli altri scontri in corso e su quella di porre nuova enfasi sui colloqui politici per portare sollievo al popolo yemenita e consentirgli di determinare un futuro più luminoso”, afferma il capo della diplomazia Usa. Gli Stati Uniti, conclude la nota, ringraziano l’ex inviato speciale Martin Griffiths per gli sforzi profusi e si dicono pronti a lavorare con lui nella sua nuova posizione di sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore dei soccorsi d’emergenza.(Nys)