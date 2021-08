Argentina-Usa: Fernandez incontra consigliere alla Sicurezza nazionale Sullivan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte argentina erano presenti anche il ministro degli Esteri, Felipe Sola, il ministro dell'Economia, Martin Guzman, il segretario per gli Affari strategici, Gustavo Beliz, l'ambasciatore argentino a Washington, Jorge Arguello, e l'assessore presidenziale in materia di vaccini, Cecilia Nicolini. Il presidente argentino, riferisce a parte una nota di Buenos Aires, ha consegnato a Sullivan una lettera diretta al suo pari statunitense Biden, nella quale ringrazia la donazione ricevuta dagli Stati Uniti di 3,5 milioni di dosi del vaccino Moderna e sottolinea l'impatto che il gesto ha avuto nella campagna di immunizzazione in corso nel Paese. Prima dell'incontro con Fernandez, segnala il comunicato argentino, Sullivan ha avuto modo di discutere con diversi ministri del governo Fernandez, con i quali ha affrontato questioni relative alla cooperazione in materia tecnologica e commerciale, di difesa e di ambiente. (Abu)