M5s: Fico, buon lavoro a Conte, prende forma nuovo corso Movimento

- "Buon lavoro a Giuseppe Conte. Con la sua elezione come presidente del Movimento 5 stelle oggi prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l'elezione di Giuseppe Conte a nuovo presidente del M5s. "Ci aspetta un grande lavoro da fare - sottolinea - coinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica dando ciascuno il proprio contributo. Voglio ringraziare Vito Crimi che in questo anno e mezzo è stato fondamentale. Con spirito di servizio ed enorme dedizione ci ha permesso di arrivare a questo momento di svolta. Adesso avanti tutti insieme: abbiamo molte pagine da scrivere ancora per il Movimento e per il Paese", conclude.(Rin)