Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega"

- Il dipartimento di Stato degli Usa ha annunciato l'imposizione di nuove restrizioni sui visti di ingresso nel Paese a 50 rappresentanti dell'Assemblea nazionale e funzionari della giustizia del Nicaragua con relativi familiari. L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, rientra nell'impegno di Washington "per assicurare alla giustizia chiunque sia responsabile o tragga beneficio dagli attacchi del regime di Ortega-Murillo alle istituzioni democratiche". Si tratta della seconda iniziativa di questo tipo adottata dall'amministrazione di Joe Biden in risposta alla campagna di arresti di esponenti dell'opposizione avviata dal governo di Daniel Ortega. Il 12 luglio il dipartimento di Stato aveva annunciato restrizioni sui visti nei confronti di altri 100 membri dell'Assemblea nazionale e del sistema giudiziario del Nicaragua e loro familiari diretti ritenuti responsabili o complici nella repressione di proteste pacifiche e di abusi dei diritti umani. (segue) (Nys)