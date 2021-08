Nicaragua: Usa annunciano sanzioni contro altri 50 legislatori e giudici "complici di Ortega" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Amnesty International la permanenza di Daniel Ortega come presidente del Nicaragua perpetuerebbe l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse sotto il suo comando. "Mentre viene annunciata la candidatura di Daniel Ortega, migliaia di vittime di violazioni dei diritti umani continuano ad aspettare giustizia per i crimini commessi dalle autorità nicaraguensi sotto il suo governo", ha affermato Erika Guevara Rosas, direttore per le Americhe di Amnesty International. "Il mantenimento delle strutture che hanno assicurato l'impunità non può essere la base per costruire il futuro del Paese. Per uscire dalla crisi è necessario che cessino le violazioni dei diritti umani, che gli indagati siano indagati con imparzialità e tempestività e che le vittime ottengano giustizia, verità e risarcimento". (Nys)