Usa-Myanmar: arrestati due birmani a New York, "volevano uccidere l'ambasciatore all'Onu" (2)

- Secondo gli inquirenti statunitensi, Zaw avrebbe consegnato a Htut 4 mila dollari in contanti per pagare i sicari. Durante una telefonata registrata, Zaw avrebbe anche accettato di pagare altri mille dollari per condurre un attacco nell'abitazione di Tun a Westchester, New York, e di trovare una ulteriore somma di denaro per fare in modo che gli aggressori "finissero" il diplomatico. Sul capo di entrambi gli uomini arrestati pende un'incriminazione per cospirazione ad attaccare un funzionario straniero, che potrebbe comportare una pena fino a cinque anni di carcere. L'ambasciatore Tun era stato nominato dal governo civile birmano guidato da Aung San Suu Kyi e destituito con il golpe di febbraio. (Nys)