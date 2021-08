Afghanistan: talebani conquistano Zaranj, capoluogo della provincia di Nimroz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno preso il controllo della città di Zaranj, nella provincia sudoccidentale di Nimroz (al confine con l’Iran), primo capoluogo provinciale a cadere nelle mani del gruppo armato. Lo riferisce il sito di informazione afgano “Tolo News”. I talebani hanno avviato l’offensiva sulla città ieri sera, portando centinaia di civili ad abbandonare le proprie abitazioni e a fuggire verso il confine con l’Iran nel tentativo di fuggire all’avanzata dei guerriglieri. Secondo fonti citate dal sito afgano, i talebani avrebbero compiuto saccheggi in varie parti della città e giustiziato e seviziato almeno 30 militari delle Forze armate afgane. "In base al diritto internazionale, è considerato un crimine di guerra, è anche contro i principi islamici", ha affermato Laal Gul Laal, capo dell'organizzazione per i diritti umani dell’Afghanistan. "Il rifiuto di tutte queste uccisioni sui campi di battaglia non li esonera (talebani) dalla responsabilità", ha detto Zabihullah Farhang, portavoce della Commissione indipendente per i diritti umani afghana. Nimroz ha cinque distretti di cui tre completamente sotto il controllo dei talebani. Intanto, il gruppo estremista sta proseguendo l’offensiva verso altri capoluoghi di provincia, in particolare Herat (Afghanistan occidentale) e le città meridionali di Kandahar e Lashkargah. L'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, Deborah Lyons, ha affermato oggi che la guerra nel paese è entrata in una "nuova fase, più letale e più distruttiva", con oltre 1.000 civili uccisi nell'ultimo mese.(Res)