Libia: Unsmil condanna “atti odio” avvenuti sulla strada costiera

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si unisce alla Commissione militare congiunta 5+5 (Jmc) nel condannare gli “atti di odio” avvenuti nei giorni scorsi lungo la strada costiera che collega l’est e l’ovest del Paese dopo la sua apertura del 30 luglio 2021. Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil dopo che nei giorni scorsi alcune milizie armate hanno costretto alcune persone a percorrere il tratto di strada con esponendo l’effige del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). “La tanto attesa apertura della strada costiera non è solo vitale per ricollegare la Libia e i libici, consentendo l'accesso umanitario e i flussi commerciali, ma anche per la pace e l'unità della Libia”, si legge nella nota di Unsmil. “Atti sconsiderati come questo mettono a rischio l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2020, la riunificazione del Paese e la coesione sociale. La Missione fa eco all'appello del Comitato militare e alle autorità libiche competenti affinché agiscano immediatamente e ritengano gli autori responsabili di tali atti”, conclude la nota.(Lit)