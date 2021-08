Cultura: ministero, nuove norme su copyright riguardano tutti gli artisti, anche i musicisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La posizione dei musicisti di Itsright sembra nascere da un equivoco. Lo schema di dlgs infatti inserisce diverse misure di tutela dei diritti di tutti gli autori, artisti interpreti ed esecutori, ivi ovviamente inclusi i musicisti, anche dalle piattaforme". Lo sottolinea una nota dell'ufficio legislativo del ministero della Cultura. "L'articolo 107 della legge sul diritto d'autore riguarda tutti e assicura un compenso adeguato e proporzionato in fase di negoziazione. Così come le altre norme sui diritti al riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato per sfruttamento e utilizzazione riguardano tutti, inclusi i musicisti. E le piattaforme sono comprese tra gli utilizzatori, anche per quanto attiene all'articolo 80 della legge sul diritto d'autore", conclude la nota. (Com)