Roma 2021: Michetti, Ostia deve cambiare passo, in campo misure sviluppo e rilancio economico e turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono a Ostia per rendermi conto delle problematiche del territorio e capire dove e come poter intervenire al meglio. Grazie al trenino i romani hanno la possibilità di arrivare al proprio mare e godersi la spiaggia. Ma non tutto ciò che è bello è anche perfetto". Così, su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Uno dei problemi principali del litorale - aggiunge - è infatti proprio la Roma-Lido, un collegamento strategico per la Capitale che tuttavia è ridotto in condizioni inaccettabili. In estate il tratto può arrivare anche ad un ritardo di 40 minuti. C’è bisogno di azioni e politiche mirate a sradicare il degrado, la criminalità organizzata e che portino alla sicurezza per tutti. Ostia deve cambiare passo mettendo in campo misure di sviluppo e di rilancio economico e turistico. Per questo oggi siamo qui, per parlare con chi a Ostia vive tutti i giorni". (Rer)