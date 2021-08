Usa: dose vaccino extra per immunodepressi, la Fda accelera per l’autorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione degli Stati Uniti (Fda) sta intensificando gli sforzi per autorizzare dosi extra del vaccino anti-Covid per i cittadini con sistemi immunitari deboli. Lo riferisce il “New York Times”, secondo cui la notizia riflette la crescente preoccupazione dell’amministrazione del presidente Joe Biden per la possibilità che i pazienti più vulnerabili vengano contagiati dalla variante Delta del virus. L’eventuale autorizzazione dell’Fda consentirà alle persone con risposte immunitarie deboli (tra le quali, per esempio, alcuni pazienti malati di cancro) di ottenere legalmente una dose extra del vaccino. Tuttavia, secondo le autorità sanitarie i benefici si estenderebbero ben oltre la categoria degli immunodepressi. Stando a recenti ricerche, infatti, i contagi tra le persone con risposte immunitarie deboli possono portare alla nascita di varianti più contagiose o virulenti del virus. L’obiettivo dell’Fda è di arrivare all’autorizzazione entro la fine del mese.(Nys)