Usa: Cdc, i non vaccinati hanno il doppio delle possibilità di essere ricontagiati

- Le persone non vaccinate hanno il doppio delle possibilità rispetto a quelle pienamente immunizzate di contrarre nuovamente il Covid-19. Lo indica uno studio pubblicato oggi dai Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. In base ai risultati, le persone non vaccinate hanno probabilità “significativamente” maggiori di ricontagiarsi, 2,3 volte in più rispetto alle persone vaccinate per la precisione. Sempre secondo i Cdc, l’immunità garantita dall’infezione naturale dovrebbe dura all’incirca 90 giorni. Tuttavia, l’emergere di nuovi varianti potrebbe mettere in discussione anche tale dato. Lo studio è stato effettuato su 246 residenti del Kentucky che hanno contratto il virus una seconda volta tra maggio e giugno. All’epoca dei test, la variante Delta non era ancora dominante tra quelle in circolazione negli Stati Uniti. Secondo i Cdc, “per ridurre il rischio di infezione tutte le persone che ne hanno la possibilità dovrebbero vaccinarsi, anche se hanno già contratto in passato il virus”.(Nys)