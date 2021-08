Usa: Alabama, scadute 65 mila dosi di vaccino inutilizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 65 mila dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state gettate in Alabama, negli Stati Uniti, perché rimaste inutilizzate e scadute. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo del dipartimento della Sanità nello Stato, Scott Harris, precisando che tra i vaccini cestinati figurano 7 mila dosi Johnson & Johnson, 11 mila dosi Moderna e 47 mila dosi Pfizer. “È estremamente deludente avere tassi di vaccinazione così basse quando tanta gente nel mondo non ha accesso ai vaccini. È un peccato”, ha dichiarato Harris. Secondo i dati della Johns Hopkins University, solo il 39 per cento della popolazione dell’Alabama è pienamente immunizzata, ovvero circa 1,7 milioni di persone. Harris ha precisato che 1,5 milioni di dosi sono attualmente disponibili per i cittadini dello Stato che vogliono vaccinarsi.(Nys)