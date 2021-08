© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “quorum elevatissimo” per l’elezione a presidente del nuovo corso del Movimento “mi trasmette una grande energia e responsabilità”. Lo ha affermato in una diretta su Facebook il neo eletto presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Ce la metterò tutta, riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative e per restituire la massima dignità alla politica, quella con la P maiuscola”.(Rin)