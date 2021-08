Usa: Biden estende moratoria su debiti degli studenti fino al 31 gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esteso fino al 31 gennaio del 2022 la moratoria sui debiti degli studenti in tempo di pandemia. Lo ha annunciato il dipartimento dell'Istruzione, che congela così la riscossione dei crediti contratti nei confronti degli studenti (circa 1.600 miliardi di dollari), sui quali viene mantenuto un tasso d'interesse dello zero per cento. La moratoria sarebbe scaduta il 30 settembre prossimo. (Nys)