Libano: leader partito Kataeb prende le distanze da Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito cristiano maronita libanese Kataeb, Sami Gemayel, ha annunciato il suo rifiuto all’escalation di violenza spinta dal movimento libanese sciita Hezbollah, sottolineando che queste azioni minacciano la sicurezza dei libanesi. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Gemayel ha dichiarato: “Rifiutiamo assolutamente le pratiche violente di Hezbollah, che combatte battaglie ideologiche che non hanno nulla a che fare con gli interessi dei libanesi". Il tweet di Gemayel fa eco alle parole dell’ex premier, Saad Hariri, che nel pomeriggio aveva dichiarato “il sud del Paese sta diventando un campo di battaglia per gli scontri regionali”. (segue) (Res)