Lavoro: Orlando su Green pass, qualunque decisione sarà frutto dialogo sociale

- Il confronto "in questi mesi ha funzionato, ha garantito sicurezza sui luoghi di lavoro. Bisogna continuare così, spingere alla vaccinazione e coniugare il diritto alla salute con la garanzia che non ci siano altri danni all'economia, e che non si debba tornare a nuove chiusure". Lo ha detto al Tg3 il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, interpellato sul tema dell'introduzione del Green pass sui luoghi di lavoro. "Vedremo quali possono essere gli strumenti. Quello che è certo è che qualunque decisione sarà il frutto del dialogo sociale", ha assicurato.(Rin)