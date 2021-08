Egitto: iniziato trasferimento “Barca solare” del faraone Cheope al Grande museo di Giza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno iniziato a trasferire la “Barca solare” del faraone Cheope, dal Giza Solar boat museum al nuovo museo della civiltà egiziana (Grand Egyptian Museum, Gem) in vista della sua apertura nel corso del 2021. Secondo quanto riferiscono i media egiziani, le autorità hanno utilizzato un carrello intelligente telecomandato e prodotto in Belgio, per trasportare la prima barca senza smontarla, nel suo nuovo spazio espositivo presso il Gem. Il processo di trasporto dell’imbarcazione richiederà circa 10 ore, poiché la lunghezza della strada percorsa dal veicolo che trasporta la barca dalla sua posizione attuale vicino alla grande piramide di Giza al Gem è di 7-8 chilometri. Il processo di trasferimento mira a preservare il più grande, antico e importante monumento organico della storia di queste dimensioni. Il complesso sarà allestito in un'area di 1.400 metri quadrati e sarà dotato delle più moderne metodologie scientifiche e tecnologiche per l'allestimento museale. La “Barca solare” di Cheope venne scoperta insieme ad un’altra imbarcazione simile nel 1954 sul lato meridionale della piramide di Cheope. L’imbarcazione, realizzata con legno di cedro importato dal Libano, era situata all’interno di una fossa coperta da circa 41 blocchi di calcare e smontata in circa 6.500 parti che sono state accuratamente rimontate tra loro dagli archeologi dopo 13 anni di lavoro. Lunga circa 43 metri, ha cinque remi per lato più due a poppa, con funzione di timoni e, dal 1982 ad oggi è stata esposta nel museo creato appositamente a fianco della piramide e progettato dall'architetto italiano Franco Minissi.(Cae)