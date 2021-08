Afghanistan: rappresentante speciale Onu, il Paese a un punto di svolta molto pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Afghanistan è a una “nuova, mortale e più distruttiva fase”. Lo ha dichiarato la rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Paese, Deborah Lyons, invitando il Consiglio di sicurezza ad agire il prima possibile per evitare una “catastrofe”. Secondo Lyons, l’avanzata dei talebani negli ultimi mesi ricorda quanto accaduto in passato in Siria e nei Balcani. “L’Afghanistan ora è a un pericoloso punto di svolta. Da una parte c’è un genuino negoziato di pace, dall’altra una serie di crisi tragicamente interconnesse: un conflitto brutale combinato con un’acuta emergenza umanitaria e il moltiplicarsi degli abusi dei diritti umani”. La Lyons, capo della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama), ha anche avvertito delle conseguenze di un allargamento della crisi oltre i confini nazionali. In questo scenario, i Paesi coinvolti devono cogliere l’opportunità e dimostrare impegno “a evitare che l’Afghanistan precipiti in una catastrofe così seria da avere pochi precedenti in questo secolo”. (segue) (Nys)