Afghanistan: rappresentante speciale Onu, il Paese a un punto di svolta molto pericoloso (2)

- Dopo aver preso il controllo di ampi territori rurali in vista del ritiro delle forze Usa e Nato, i talebani si preparano ora ad attaccare le principali città del Paese, in particolare Kandahar, Herat e Laskhar Gah. Secondo Lyons, oltre mille persone sono rimaste uccise in queste aree nell’ultimo mese, mentre case, ospedali, ponti e altre infrastrutture sono state distrutte. I combattimenti sono particolarmente intensi nell’area di Laskhar Gah, capitale della provincia meridionale di Helmand, dove almeno 104 civili sono rimasti uccisi e 403 sono stati feriti negli ultimi dieci giorni. “Si tratta di un tipo diverso di conflitto, che ricorda quello recente in Siria o quella a Sarajevo in un passato non così distante. Attaccare aree urbane infliggerebbe enormi danne e causerebbe enormi perdite di vite umane”, ha aggiunto la rappresentante speciale Onu. (Nys)