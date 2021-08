Usa-Algeria: colloquio telefonico tra Blinken e Lamamra, focus su Covid e dossier regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, cui ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti ad assistere il Paese nordafricano nella lotta al Covid-19, anche attraverso la donazione di vaccini, 4 milioni di dollari di aiuti d'emergenza e ospedali da campo. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Le due parti hanno anche discusso le principali questioni regionali all'ordine del giorno, in particolare gli ultimi sviluppi in Tunisia, in Libia e nel Sahel. Blinken e Lamamra hanno condiviso la necessità di una "Libia sovrana, stabile e unificata, senza interferenze esterne". Infine, sono stati discussi gli sforzi dell'Algeria per diversificare la propria economia e attrarre maggiori investimenti dagli Usa. (Nys)