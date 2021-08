Mercer Street: esperti Marina Usa, droni che hanno colpito petroliera sono di fabbricazione iraniana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota del Centcom si legge che la squadra di esperti della Uss Ronald Regan ha recuperato diversi rottami del drone, tra cui lo stabilizzatore verticale e componenti interni che erano quasi identici a quelli di altri droni carichi di esplosivo di fabbricazione iraniana impiegati in altri attacchi. Inoltre dai calcoli effettuati dalla squadra di esperti è emerso che la posizione della nave era alla portata dei droni iraniani. “A seguito di un'analisi sul posto, parte del materiale è stato trasferito al quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti a Manama, in Bahrain e successivamente a un laboratorio nazionale statunitense per ulteriori test e verifiche”. “Gli esperti di esplosivi del Regno Unito – prosegue la nota - hanno avuto accesso alle prove presso il quartier generale della Quinta Flotta. Le prove sono state condivise virtualmente con esperti di esplosivi israeliani. Entrambi i partner hanno concordato con i risultati degli Stati Uniti”. Infine, il Centcom precisa che gli esperti “statunitensi hanno concluso sulla base delle prove che il drone è stato prodotto in Iran”. (Nys)