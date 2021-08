Israele-Iran: ministro Difesa israeliano Gantz, necessario agire per prevenire aggressione iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, in una conversazione telefonica con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha affermato la necessità di ulteriori azioni per “prevenire l’aggressione dell’Iran”. Secondo quanto si legge in una nota, “il ministro Gantz ha affermato che sono necessarie ulteriori misure per contrastare le attività ostili iraniane, compreso il suo programma nucleare e gli attacchi nella regione, in particolare utilizzando missili e velivoli senza pilota". Il ministro della Difesa israeliano ha anche sottolineato che la salita al potere del presidente Ebrahim Raisi, "indica una direzione ancora più estremista e fondamentalista che l'Iran sta prendendo". Gantz ha anche ringraziato la sua controparte statunitense per "aver prontamente indagato sull'attacco alla nave di Mercer Street e condannato pubblicamente l'aggressione iraniana".(Res)