Roma 2021: Calenda, sul programma batto avversari 2.000 pagine a zero

- "Praticamente tra me e i miei avversari siamo 2.000 a zero. Nel senso che io ho un programma di 2.000 pagine dagli altri non ho ancora visto una riga. E quando questo capita c'è un problema perché non si può parlare di soluzioni e tutto si riduce in battute". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ospite di 'Zapping' su Radio1. "Invece di parlare dell'Antica Roma o dell'olio Dop - ha aggiunto - si deve dire ai cittadini come gestisci i rifiuti, i trasporti, la sicurezza e il decoro. Fino a questo momento non mi è sembrata una campagna degna di una grande capitale, spero che lo sarà da settembre". (Com)