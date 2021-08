Campidoglio: Figliomeni (Fd'I), giunta Raggi blaterava trasparenza e onestà ma regole valgono solo per altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo sentito in tutte le salse le parole trasparenza e onestà da parte dei grillini ma, alla prova dei fatti, solo quando c'erano gli altri a governare". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "La legge, quella che per i grillini - aggiunge - vale solo per gli altri come la presunzione di colpevolezza, prevede che l'ente debba pubblicare sul proprio sito la relazione di fine mandato 'al fine di rendere effettivo il controllo dei cittadini in occasione delle prossime elezioni'. Il sindaco, fra l'altro, è tenuto a dare notizie della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito dell'ente. Ora ci aspettiamo la denuncia di un altro immaginario complotto per giustificare questa mancanza. Ci rendiamo conto che gli esponenti della Giunta Raggi sono ancora sotto shock per la relazione della Corte dei Conti sulle partecipate che li ha sonoramente bocciati, ma deve adempiere questo obbligo anche perché stavolta li giudicheranno i cittadini. Se poi pensa di avere poco da scrivere gli consigliamo di usare l'interlinea doppia mettendo anche delle immagini possibilmente non taroccate o photoshoppate".(Com)