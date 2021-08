Libano: leader partito Kataeb prende le distanze da Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, dal Libano meridionale sono stati lanciati diversi razzi verso Israele che ha risposto bombardando con l’artiglieria. Gli scontri di questi giorni sono scaturiti dopo il lancio di tre razzi dal sud del Libano contro Israele avvenuto il 4 agosto a cui lo Stato ebraico ha risposto con un raid aereo contro le postazioni del movimento sciita libanese, primo attacco dell’aviazione in territorio libanese dal 2014. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf), questa mattina il sistema antimissile israeliano, Iron Dome, ha intercettato 13 razzi provenienti dal territorio libanese. In risposta all’attacco, le Idf hanno bombardato con l’artiglieria le colline di Kfarchouba e Hebbariyyé, nell’area di Arqoub, nel sud del Libano, in seguito al lancio di almeno dieci razzi verso le Alture del Golan. Kfarchouba si trova a circa due chilometri dalla linea di demarcazione fra i due Paesi, mentre Hebbariyyé a circa otto chilometri. Il movimento libanese sciita Hezbollah ha rivendicato gli attacchi, precisando di aver lanciato decine di razzi diretti nella regione contesa delle Alture del Golan, in risposta agli attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale. (Res)