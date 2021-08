Imprese: Atlantia, via libera di Palazzo Chigi a cessione Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia "comunica che in data odierna è pervenuta all’acquirente l’autorizzazione della presidenza del Consiglio al perfezionamento della transazione" relativa all’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia Spa tra Atlantia ed il Consorzio costituito da Cdp Equity Spa, The Blackstone Group International Partners Llp e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp, "ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 15 marzo 2012" sulla Golden power. "Il perfezionamento dell’operazione - riferisce una nota - resta subordinato all’avveramento delle ulteriori seguenti condizioni sospensive previste nell’accordo di cessione: efficacia dell’accordo transattivo tra Aspi e il Mit e del Piano economico finanziario, sostanzialmente in linea con le bozze allegate al contratto e già accettate da Aspi e sottoposte al Mit per approvazione; piena validità delle concessioni in capo ad Aspi e alle altre società del gruppo Aspi; ottenimento dell’autorizzazione antitrust senza imposizioni di condizioni o rimedi che abbiano un 'Impatto negativo' (come specificamente definito nel contratto) su Aspi, l’operazione, l’acquirente, i suoi soci e/o le rispettive affiliate e/o Atlantia e/o le sue affiliate; (segue) (Com)