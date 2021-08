Imprese: Atlantia, via libera di Palazzo Chigi a cessione Aspi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, prosegue la nota, resta subordinato "all’ottenimento dei waivers da parte degli enti finanziatori del gruppo Aspi, inclusi i bondholders, anche in relazione alla liberazione delle garanzie prestate da Atlantia che assistono alcuni finanziamenti erogati ad Aspi; all’ottenimento dei waivers da parte degli enti finanziatori di Atlantia, inclusi i bondholders; alla conferma da parte della Consob che non si debba lanciare Opa su Autostrade Meridionali in conseguenza dell’operazione; al rilascio delle autorizzazioni del Mit per il cambio di controllo del concessionario; all'assenza di provvedimenti da parte di autorità che possano impedire l’operazione nei termini previsti dal contratto o comunque avere un Impatto Negativo sull’operazione, Aspi e/o le sue controllate e/o l’acquirente. Il termine ultimo per l’avveramento delle condizioni sospensive (Long stop date) è fissato al 31 marzo 2022". (Com)