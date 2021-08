Milano: ristoratori, Green pass o no, a noi basta lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Navigli sono stati già controllati diversi Green pass durante la giornata di oggi. "Ci è capitato di vederne un paio" ha detto uno dei ristoratori sull'Alzaia Naviglio Grande. "Ma la maggior parte della gente oggi si è seduta fuori". "Non ho un'opinione precisa in merito" ha aggiunto. "Potrebbe essere utile, così come potrebbe essere anche una grande c......a". Dello stesso avviso sono due dipendenti di un ristorante sull'altro lato del Naviglio. "Green pass o no, l'importante è lavorare". "Ne abbiamo già controllati alcuni oggi" hanno spiegato. "Erano tutti a posto, per noi non cambia niente".(Rem)