Energia: Egitto nega di aver fermato costruzione centrale nucleare di Dabaa

- Il governo egiziano ha smentito la notizia del blocco dell'attuazione del progetto della centrale nucleare di Al Dabaa sul Mediterraneo, sottolineando che sta proseguendo senza interruzioni per generare elettricità dall'energia nucleare. È quanto si legge in una nota del Consiglio dei ministri. Nel comunicato stampa il governo egiziano ricorda che il progetto, realizzato dalla compagnia statale russa Rosatom, prevede la costruzione di quattro reattori nucleari con una capacità totale di 4.800 megawatt. “Tutti i documenti di licenza richiesti dall'Autorità per le centrali nucleari sono stati consegnati all'Autorità di regolamentazione nucleare per ottenere un permesso di costruzione per la prima e la seconda unità dell'impianto, per garantire il funzionamento sicuro e affidabile degli impianti nucleari in futuro”, precisa la nota.(Cae)