Etiopia: Onu chiede cessate il fuoco nel Tigré per ragioni umanitarie

- Le Nazioni Unite hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nella regione etiope del Tigré per ragioni umanitarie. “Questa guerra deve finire. Tutti noi continueremo a cercare di fare in modo che quei 100 camion al giorno raggiungano Macallé, che raggiungano i beneficiari”, ha dichiarato Martin Griffiths, responsabile Onu per gli aiuti umanitari, parlando oggi a Ginevra. "Faremo tutto il possibile per aiutare le persone colpite ad Amhara e Afar, continuando il lavoro in altre parti dell'Etiopia". All'inizio di questa settimana, l'alto funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito che 200 mila persone sono state sfollate a causa dei combattimenti nella vicina regione di Amhara, insieme a più di 50 mila nell'Afar. (Res)