Brasile: commissione Camera boccia legge per introdurre prova di voto stampata (6)

- "Il presidente della Repubblica ha reiterato offese e attacchi contro i membri di questa Corte, in particolare i ministri Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Quando viene attaccato uno dei membri, la Corte reagisce nel suo insieme. Sua Eccellenza Bolsonaro contribuisce alla diffusione di interpretazioni errate delle decisioni della Corte, oltre a insistere nel mettere in dubbio la salubrità del processo elettorale brasiliano", ha affermato Fux in una nota. "In considerazione di queste circostanze, la Corte suprema federale informa che l'incontro precedentemente annunciato tra i rappresentanti dei potere dello stato, compreso il presidente della Repubblica, è da ritenersi annullato". (segue) (Brb)