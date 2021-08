Brasile: commissione Camera boccia legge per introdurre prova di voto stampata (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, l'Associazione nazionale degli esperti criminali federali (Anpc), organizzazione che rappresenta gli esperti forensi della Polizia federale brasiliana ha pubblicato una nota affermando che le urne elettroniche sono sicure e non ci sono prove di frode nella storia del processo elettorale in cui il sistema è stato utilizzato per le elezioni in Brasile. L'Anpc sottolinea di nutrire "fiducia nel processo elettorale, essendo certo che il voto elettronico ha portato importanti passi avanti, tra cui l'eliminazione dei rischi derivanti dal voto a scrutinio tradizionale". (segue) (Brb)