Viabilità: sulla A4 Milano-Brescia chiusura notturna tratto tra Agrate Sud e bivio con A51

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di segnaletica verticale, in orario notturno, dall'una alle 5 di sabato 7 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Agrate Sud e il bivio con A51 Tangenziale est verso Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Agrate Nord, percorrere la SP13, seguire le indicazioni per A4 per chi è diretto a Milano/Torino o le indicazioni per A51 Tangenziale est per Milano/Bologna. (Com)