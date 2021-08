Incendi: Patuanelli, governo non resterà inerme davanti a tanta devastazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rileva che "in queste settimane la situazione degli incendi in tutta Italia è andata aggravandosi sempre più. Il governo non resterà inerme davanti a tanta devastazione - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -. Migliaia di aziende agricole stanno pagando un prezzo altissimo. Dopo la pandemia, rischiamo che vengano rase al suolo attività produttive che custodiscono la tradizione dei territori e le eccellenze del made in Italy. A queste realtà voglio dire che il governo è presente e farà di tutto per aiutarle a rialzarsi, prevedendo interventi adeguati anche in deroga agli attuali vincoli, compresa l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale". (Rin)