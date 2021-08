© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di oggi sulla diffusione del contagio "sembrerebbero, a prima vista, confermare le nostre impressioni: mostrano un trend che non sembra essere in deciso aumento, in qualche misura questi dati sono confortanti". Lo ha evidenziato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. (Rin)