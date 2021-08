Trasporti: Nanni (Calenda sindaco), su metro C M5s cambia idea per qualche voto in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Calabrese ovviamente fa finta di non ricordare che cosa dicevano i cinquestelle sulla metro C appena qualche anno fa e cioè che dovesse terminare la sua corsa alla fermata di piazzale Lodi senza arrivare a San Giovanni perché troppo costoso". Lo dichiara Dario Nanni, candidato all'Assemblea capitolina per la lista civica 'Calenda sindaco'. "Oggi invece - aggiunge - con l'ennesima giravolta, scopriamo che l'idea è farla arrivare addirittura oltre la fermata Farnesina. Come a dire il mondo capovolto per racimolare qualche voto in più a discapito, ma questo ai Cinquestelle importa poco, di coerenza e credibilità". (Com)