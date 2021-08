Latina: Cgil, proposta Durigon è folle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caldo agostano gioca brutti scherzi. La proposta lanciata dal sottosegretario all'economia del Governo Draghi, Claudio Durigon, è semplicemente folle". Così, in una nota, la Cgil Roma e del Lazio e la Cgil di Frosinone e Latina. "E nemmeno da commentare se non fosse, come è inqualificabile e oltraggiosa - aggiunge il sindacato - per la stessa città di Latina e i suoi cittadini, che da anni portano avanti battaglie in nome della legalità nel territorio. Riteniamo che la scelta del sindaco Coletta di intitolare il parco comunale alle icone della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assuma a Latina un significato e un valore ancora maggiori perché fortemente simbolica. Farebbe bene Durigon a ricordare il ruolo istituzionale che ricopre e a occuparsi d'altro. Ad esempio, delle vere priorità di un tessuto industriale e economico piegato dalla crisi prima e dalla pandemia poi. Il Parco Falcone e Borsellino non si tocca". (Com)