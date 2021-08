Tunisia: presidente Saied nomina Ali Merabet alla guida del ministero della Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 luglio, Saied ha esonerato dall'incarico il primo ministro, Hichem Mechichi, e sospeso per 30 giorni le attività dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale), giustificando le azioni con la volontà di affrontare la devastante crisi economica e sanitaria in cui versa il Paese in base all'articolo 80 della Costituzione. Il 29 luglio Saied ha nominato come nuovo ministro dell’Interno, Ridha Gharsallaoui, commissario di polizia diventato consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. Oggi, il consigliere presidenziale Walid al Hajjam, ha dichiarato che la presidenza tunisina non ha presso finora nessuna decisione definitiva riguardo alla nomina del nuovo primo ministro della Tunisia, ma c'è un grande sforzo in questo senso. Il presidente Saied, "è a conoscenza e ha una reale consapevolezza di tutto ciò che sta accadendo” nel Paese. Inoltre, il capo dello Stato lavora stabilmente, secondo una visione chiara, ha spiegato il suo consigliere. (Tut)